RTS: Uhapšen i zamenik komandanta Interventne jedinice 92 za kojim se tragalo

Prema pisanju RTS-a, M.J. je uhapšen zbog sumnje da je sa kolegama iz Interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa nakon što je 5. novembra prošle godine u lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem, zvanim Runjo.Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena, kao i direktor tog restorana, dok se Saša Vuković Boske već nalazi u pritvoru zbog sumnje da je 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

Komandant Interventne jedinice 92 i vođa interventnog tima juče su saslušani pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Oni su negirali izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret i izneli su svoje odbrane.