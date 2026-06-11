SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Beta pre 1 sat

Sjedinjene Američke Države (SAD) jutros su pokrenule novu rundu vazdušnih napada na Iran, a Teheran je uzvratio udarima usmerenim na Bahrein, Kuvajt i Jordan.

Agencija AP navodi da se čini da je američki napad bio intenzivniji nego juče, ali Iran nije objavio informacije o tome šta je pogođeno.

Centralna komanda SAD saopštila je da je najnovija runda vazdušnih napada završena u zoru.

Vojna komanda je saopštila da su napadi "odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana" i da su usmereni na "iranske vojne kapacitete za nadzor, komunikacione sisteme i lokacije protivvazdušne odbrane“.

Eksplozije su se čule oko Teherana, kao i u lučkom gradu Bandar Abas i drugim južnim područjima duž Ormuskog moreuza.

Iran je na napade odgovorio pokretanjem udara na Bahrein, Kuvajt i Jordan.

Kuvajt je zatvorio svoj vazdušni prostor. Jordan nije potvrdio napade, iako je američka ambasada u Amanu izdala upozorenje. U Bahreinu su se oglasile sirene za upozorenje.

Do novog američkog napada na više iranskih gradova dolazi u trenutku kada napori za pregovore o okončanju rata ponovo deluju blokirani, a Iran insistira da će zadržati kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će Teheran "platiti cenu" za zastoj u pregovorima.

(Beta, 11.06.2026)

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