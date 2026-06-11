SRCE pita kako će 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije biti prevezeno na izložbu EXPO

"U propisanom i postavljenom kalendaru za narednu školsku godinu je uvedena aktivnost pod sumnjivim gornjim indeksom štampanog slova E. Naime, radi se o periodu od 17.5.2027. do 25.6.2027. u kojem prema usvojenom školskom kalendaru su označeni dani predviđeni za posetu učenika specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd", naveli su iz stranke SRCE u saopštenju.

Postavili su pitanje Ministarstvu prosvete ko će i kako prevesti 700.000 učenika iz svih krajeva Srbije.

"Ako ne bude bilo 700.000 učenika, po kojem kriterijumu i ko će birati 'podobnu' ili možda 'antiblokadersku' decu? Ko će preuzeti troškove ove nametnute političke, a ne stručne ekskurzije? Ko je i kada upoznao učenike i nastavnike sa naučnom vrednošću ove specijalizovane izložbe", upitali su iz Srbija centra.

Pitali su i da li je odlazak na izložbu radna obaveza ili slobodan izbor, kao i da li se od roditelja očekuje da potpišu saglasnost.

"Kako će u jednom danu ovu obavezu prema Kalendaru ispuniti nastavnici i učenici koji žive stotinama kilometara od Beograda (pet-šest sati vožnje u jednom smeru). Ko će to sve da plati", upitali su iz stranke SRCE.

Istakli su da je očigledno da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "prezaljubljen u svoj istorijski projekat, koji već jasno smrdi na pljačku veka".

"On želi masovnost, tapšanje, besplatno i naivno mladalačko statiranje, prisutnost koja odslikva apsolutnu sreću Potemkinovih sela. Takozvani, EXPO šmek. Sada je smislio da to uradi preko Ministarstva prosvete i celog obrazovnog sistema, jasno definišući uloge, studenti neka volontiraju, a učenici neka statiraju", naveli su iz stranke SRCE.

Dok je, kako su istakli, "u školama sveprisutno vršnjačko nasilje, dok se plafoni obrušavaju, podovi urušavaju, krovovi prokišnjavaju, dok nam kladionice okružuju školske zidine, nastavnici dobijaju otkaze, disciplinske kazne i suspenzije, a direktori promovišu podobnost i odanost naprednjačkim obrazovnim ambisima, Aleksandar Vučić neguje svoje endemsko čedo EXPO".

"Iskreno se nadamo da će svi nastavnici, roditelji i direktori odbiti ovu velikodušnu poruku države za 'specijalizovanim obrazovanjem' teškim samo 20 milijardi evra", poručili su iz stranke SRCE.