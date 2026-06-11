Tramp otkazao najavljene udare na Iran za večeras

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je otkazao napade Iran planirane za večeras, samo nekoliko sati pošto je zapretio dodatnim bombardovanjem te zemlje i izrazio želju da zauzme njen centar za izvoz nafte ostrvo Karg.

Naveo je kao razlog napredak u pregovorima.

"Na osnovu činjenice da su razgovori sa islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i odobravanja ja sam kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao planirane udare i bombardovanje Irana za večeras", napisao je Tramp na svojoj mreži Trut Soušal.

On je rekao da su "razgovori i konačne tačke, kako po konceptu tako i vrlo detaljno" odobreni od strane SAD, Izraela, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Turske, Pakistana, Bahreina, Kuvajta, Jordana, Egipta i drugih.

"Pomorska blokada ostaće u punoj snazi i biće primenjivana dok se transakcija ne finalizuje. Vreme i mesto za potpisivanje uskoro će biti objavljeno", napisao je Tramp.

Ova objava data je posle dva dana uzajamnih napada između SAD-a i Irana.

Samo nekoliko sati pošto je Tramp objavio preko društvenih mreža da će SAD udariti "vrlo jako večeras" i da će "preuzeti punu kontrolu" nad iranskim industrijama gasa i nafte, američki predsednik je nagovestio da je ostvaren napredak u pregovorima da može da se produži krhko primirje.

Tramp je više puta tokom poslednjih nekoliko nedelja govorio da su zaraćene strane pred potpisivanjem dogovora ali za sada se ništa nije iskristalizovalo.

(Beta, 11.06.2026)