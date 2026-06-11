Viši sud u Beogradu: Komandantu Interventne jedinice određen pritvor do 30 dana

Beta pre 27 minuta

Viši sud u Beogradu je odredio pritvor do 30 dana komandantu beogradske Intervente jedinice - D.N. i vodji tima te jedinice - N.K, rečeno je danas agenciji Beta u u tom sudu. 

Oni su juče su saslušani u Višem javnom tužilaštvu (VJT) koje ih tereti da su sprečili procesuiranje S.V, osumnjičenog da je 5. novembra lane u jednom ugostiteljskom objektu, nakon svađe, pucao iz pištolja.

VJT koje D. N. sumnjiči za "trgovinu uticajem", a N, K. za "zloupotrebu službenog položaja"  je juče saopštilo i da su na saslušanju negirali  krivicu i da su izneli odbranu

Potom je VJT sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Uz njih dvojicu, uhapšena su jos dva pripadnika te policijske jedinice i vlasnik restorana.

S. V. je osumnjičen i u "slučaju Senjak", odnosno ubistvu u restoranu u istoimenom beogradskom naselju i nalazi se od 12. maja u pritvoru.

RTS je jutros objavio i da je po nalogu VJT uhapšen i zamenik komandanta Interventne jedinice 92 Policijske uprave za Grad Beograd za kojim se tragalo, u vezi dešavanja od 5. novembra.

(Beta, 11.06.2026)

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