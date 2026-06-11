Ministarstvo poljoprivrede: Počinje velika akcija kontrole malinjaka širom Srbije

Biznis.rs pre 5 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Ministarstvo poljoprivrede: Počinje velika akcija kontrole malinjaka širom Srbije

provera stanja u proizvodnji i unapređenje sistema podrške proizvođačima

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na celoj teritoriji Srbije, sa ciljem provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima, saopšteno je danas. Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja, kako bi se utvrdilo da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod
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