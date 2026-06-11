(Foto, video) Demonstranti palili vozila, policija pustila vodene topove! Haos na ulicama Belfasta: Ima povređenih, zatvorene škole

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Demonstranti palili vozila, policija pustila vodene topove! Haos na ulicama Belfasta: Ima povređenih, zatvorene…
Nemiri su izbili nakon napada nožem na britanskog državljanina, što je izazvalo širenje nasilja i širih protesta protiv migranata Porodica povređenog osudila je nasilje i dezinformacije na društvenim mrežama Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti Njutaunabi, severno od Belfasta, nakon što su demonstranti zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i Molotovljevim koktelima.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

FOTO, VIDEO Od napada nožem do uličnog rata: Šta je izazvalo nasilje koje trese Belfast?

FOTO, VIDEO Od napada nožem do uličnog rata: Šta je izazvalo nasilje koje trese Belfast?

Nova pre 35 minuta
Ne prestaju rasistički nemiri u Severnoj Irskoj

Ne prestaju rasistički nemiri u Severnoj Irskoj

Dojče vele pre 50 minuta
Druga noć nereda u Severnoj Irskoj: Policija koristila vodene topove protiv demonstranata

Druga noć nereda u Severnoj Irskoj: Policija koristila vodene topove protiv demonstranata

NIN pre 40 minuta
Druga noć antimigrantskih nereda u Severnoj Irskoj: Policija upotrebila vodene topove

Druga noć antimigrantskih nereda u Severnoj Irskoj: Policija upotrebila vodene topove

Insajder pre 3 sata
VIDEO: Druga noć nereda u Severnoj Irskoj, policija upotrebila vodene topove

VIDEO: Druga noć nereda u Severnoj Irskoj, policija upotrebila vodene topove

Radio 021 pre 3 sata
Druga noć nereda u Belfastu: Policija vodenim topom rasterala građane - ulice puste, radnje zatvorene

Druga noć nereda u Belfastu: Policija vodenim topom rasterala građane - ulice puste, radnje zatvorene

N1 Info pre 2 sata
Policija vodenim topovima rasterala demonstrante tokom protesta u Severnoj Irskoj

Policija vodenim topovima rasterala demonstrante tokom protesta u Severnoj Irskoj

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

SAD izvele nove udare na ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio udarima na Bahrein, Kuvajt i Jordan

Beta pre 25 minuta
Jedna osoba poginula, tri povređene u izraelskim napadima širom Gaze

Jedna osoba poginula, tri povređene u izraelskim napadima širom Gaze

RTV pre 5 minuta
Požar na Majorci, dve osobe poginule

Požar na Majorci, dve osobe poginule

Nova pre 30 minuta
Novi raskol u EU: Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu

Novi raskol u EU: Varšava ne da 6,6 milijardi evra Kijevu

Sputnik pre 15 minuta
Teheran tvrdi da je zatvorio Ormuski moreuz nakon drugog dana uzajamnih napada SAD i Irana

Teheran tvrdi da je zatvorio Ormuski moreuz nakon drugog dana uzajamnih napada SAD i Irana

Slobodna Evropa pre 5 minuta