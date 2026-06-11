(Foto, video) Demonstranti palili vozila, policija pustila vodene topove! Haos na ulicama Belfasta: Ima povređenih, zatvorene škole

Nemiri su izbili nakon napada nožem na britanskog državljanina, što je izazvalo širenje nasilja i širih protesta protiv migranata Porodica povređenog osudila je nasilje i dezinformacije na društvenim mrežama Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti Njutaunabi, severno od Belfasta, nakon što su demonstranti zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i Molotovljevim koktelima.