(Foto, video) Do njega se pešači sat i po, a tamo - raj! Nestvarni prizori u jednom od najneobičnijih prirodnih dragulja BiH, avanturisti ga opsedaju

Blic pre 11 minuta
(Foto, video) Do njega se pešači sat i po, a tamo - raj! Nestvarni prizori u jednom od najneobičnijih prirodnih dragulja BiH…

Vodopad je visok oko 200 metara, a u njegovom podnožju nalaze se bistri prirodni bazeni okruženi pećinama i zelenilom.

Istup je popularan među planinarima, motociklistima i ljubiteljima avanturističkog turizma zbog svoje divlje lepote i autentičnosti. Skriven duboko u kanjonu Radimlje kod Stoca, vodopad Istup jedan je od najneobičnijih prirodnih dragulja Bosne i Hercegovine. Do njega se ne stiže lako, jer je potrebno pešačenje kroz divlju prirodu i prolazak kroz vodu. Međutim, kada se na lokaciju stigne, nagrada su spektakularni slapovi, prirodni bazeni bistre vode i prizori koji
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