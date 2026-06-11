Koliko četvoročlanoj porodici treba za more? Od jeftinih apartmana u Grčkoj do "ol inkluziva" od 3.000 evra: Ovo su sve cene i skriveni troškovi (video)

Letnja turistička sezona donosi rast cena aranžmana za 10-15% u odnosu na prošlu godinu, a najtraženije destinacije su Grčka, Turska, Crna Gora, Hrvatska, ali rastu interesovanje za Španiju i Italiju Doplata za gorivo zavisi od vrste leta i destinacije Letnja turistička sezona praktično je već počela, a građani Srbije uveliko završavaju rezervacije, kupuju avionske karte i prave poslednje računice pred odlazak na more. Iako su Grčka, Turska, Crna Gora i Hrvatska i