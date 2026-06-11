"Možda potpišemo negde u Evropi!" Iran i Amerika blizu sporazuma: Tramp potvrdio, čeka se odgovor Teherana

Blic pre 1 sat
"Možda potpišemo negde u Evropi!" Iran i Amerika blizu sporazuma: Tramp potvrdio, čeka se odgovor Teherana

Dogovor uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, odmrzavanje iranske imovine i okvir za nuklearne pregovore tokom 60-dnevnog primirja.

Pregovori se vode uz posredovanje Katara, a konačni tekst sporazuma usaglašen je između katarskih i iranskih zvaničnika. Iran je obavestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut "principalni sporazum", objavljeno je u četvrtak. Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, dve strane su značajno približile svoje stavove, izveštava Aksios. Izvori kažu da je postignut napredak u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, odmrzavanju iranske imovine i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Amerika i Iran postigli načelni sporazum: Dve strane značajno približile stavove o tri važna pitanja, čeka se odobrenje…

Amerika i Iran postigli načelni sporazum: Dve strane značajno približile stavove o tri važna pitanja, čeka se odobrenje ajatolaha

Kurir pre 1 sat
SAD i Iran postigli načelni sporazum

SAD i Iran postigli načelni sporazum

B92 pre 1 sat
Aksios: SAD prihvatile iranski nacrt sporazuma, napredak postignut po tri pitanja

Aksios: SAD prihvatile iranski nacrt sporazuma, napredak postignut po tri pitanja

Politika pre 1 sat
Ovo su detalji nacrta sporazuma SAD i Irana: Najveći napredak postignut po pitanju 3 tačke

Ovo su detalji nacrta sporazuma SAD i Irana: Najveći napredak postignut po pitanju 3 tačke

Telegraf pre 57 minuta
Tramp otkazao najavljene udare na Iran za večeras

Tramp otkazao najavljene udare na Iran za večeras

Beta pre 2 sata
Iranski mediji: Teheran nije odobrio nikakav tekst sporazuma sa Vašingtonom

Iranski mediji: Teheran nije odobrio nikakav tekst sporazuma sa Vašingtonom

N1 Info pre 1 sat
Kraj sukoba na vidiku? Tramp tvrdi da je sporazum sa Iranom pred potpisivanjem

Kraj sukoba na vidiku? Tramp tvrdi da je sporazum sa Iranom pred potpisivanjem

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonTeheranKatar

Svet, najnovije vesti »

Odložena sahrana Alija Hamneija

Odložena sahrana Alija Hamneija

Danas pre 23 minuta
Više od 600 potvrđenih slučajeva ebole u Kongu i Ugandi

Više od 600 potvrđenih slučajeva ebole u Kongu i Ugandi

Danas pre 8 minuta
Bivši premijer Francuske odlučio da se ne kandiduje na predsedničkim izborima 2027.

Bivši premijer Francuske odlučio da se ne kandiduje na predsedničkim izborima 2027.

Danas pre 38 minuta
Iranski mediji: Teheran nije odobrio nikakav tekst sporazuma sa Vašingtonom

Iranski mediji: Teheran nije odobrio nikakav tekst sporazuma sa Vašingtonom

Danas pre 1 sat
Šta nove američke vojne operacije u Iranu otkrivaju o Trampu?

Šta nove američke vojne operacije u Iranu otkrivaju o Trampu?

Danas pre 2 sata