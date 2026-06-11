"Možda potpišemo negde u Evropi!" Iran i Amerika blizu sporazuma: Tramp potvrdio, čeka se odgovor Teherana

Dogovor uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, odmrzavanje iranske imovine i okvir za nuklearne pregovore tokom 60-dnevnog primirja.

Pregovori se vode uz posredovanje Katara, a konačni tekst sporazuma usaglašen je između katarskih i iranskih zvaničnika. Iran je obavestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut "principalni sporazum", objavljeno je u četvrtak. Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, dve strane su značajno približile svoje stavove, izveštava Aksios. Izvori kažu da je postignut napredak u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, odmrzavanju iranske imovine i