Ukinut pritvor za sedmoro direktora iz Gračanice: braniće se sa slobode uz obavezno javljanje policiji

Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija u Gračanici, pušteni su iz pritvora Sud u Prištini odredio im je meru obaveznog javljanja policiji do 19. juna Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je za Tanjug advokat Nebojše Rašića, Bogdan Lazić. Osnovni sud privremenih institucija u