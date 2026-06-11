Ukinut pritvor za sedmoro direktora iz Gračanice: braniće se sa slobode uz obavezno javljanje policiji

Blic pre 5 sati
Ukinut pritvor za sedmoro direktora iz Gračanice: braniće se sa slobode uz obavezno javljanje policiji
Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija u Gračanici, pušteni su iz pritvora Sud u Prištini odredio im je meru obaveznog javljanja policiji do 19. juna Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteni su danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je za Tanjug advokat Nebojše Rašića, Bogdan Lazić. Osnovni sud privremenih institucija u
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Ukinut pritvor za sedmoro direktora iz Gračanice

Ukinut pritvor za sedmoro direktora iz Gračanice

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Filipović nakon ukidanja pritvora Srbima: Postupak se nastavlja u redovnoj proceduri

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Advokat: Iz pritvora pušteni direktori srpskih ustanova na KiM

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Pušteni uhapšeni direktori srpskih ustanova na Kosovu

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