Direktori sedam srpskih ustanova iz Gračanice pušteni iz pritvora

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Direktori sedam srpskih ustanova iz Gračanice pušteni iz pritvora

Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna ove godine, potvrdio je danas za Radio-televiziju Srbije (RTS) advokat Bogdan Hadži-Lazić, koji zastupa direktora škole u Preocu Nebojšu Rašića.

Rešenjem Osnovnog suda oslobođeni su Milica Dimić, Boban Petrović, Nebojša Rašić, Bratislav Lazić, Saša Mladenović, Mirjana Dimitrijević i Ljubiša Karadžić i oni će se braniti sa slobode, ali uz obavezu javljanja policiji. Osnovni sud u Prištini je 21. maja prihvatio zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji koji se sumnjiče da su uticali na birače pred izbore održane 7. juna na Kosovu, podseća RTS.
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