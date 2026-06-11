Đaci novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ najavili bojkot nastave od sutra

Danas pre 5 sati  |  Beta
Đaci novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ najavili bojkot nastave od sutra

Skup spred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu završen je večeras najavom đaka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ da će od sutra bojkotovati nastavu pošto nisu zadovoljni načinom na koji direktor te ustanove Radivoje P.

Stojković vodi školu. Školska godina u vojvođanskim srednjim školama traje do 19. juna. Nekoliko stotina građana okupilo se večeras na protestu „Poslednji čas za spas Jovine“ koji su organizovali roditelji učenika, javio je reporter agencije Beta. Majka jednog od učenika Bojana Stanić zatražila je da od Pokrajnskog sekretarijata za obrazovanje i Ministarstva prosvete da reše krizu u toj školi koja traje mesecima. „Ministar (Dejan Vuk Stanković) u okviru svojih
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