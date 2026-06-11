Đedović Handanović: Postignut dogovor Srbije i MOL-a, rafinerija će nastaviti da radi kao i do sada

Srbija i energetska kompanija MOL danas su zatvorili sva otvorena pitanja i postigli su kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se nalazi pod američkim sankcijama.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović je na svom Instagramu napisala da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u. A post shared by Dubravka Đedović Handanović (@dubravka.djedovic) Prema njenim rečima, to će Srbiji „dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju“. „Što se rada Rafinerije u