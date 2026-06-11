Dogovor Srbije i MOL-a: Država se hvali sa dodatnih pet odsto akcija, ali one ne znače ništa bez promene statuta NIS-a

Danas pre 6 sati  |  Vojislav Stojsavljević
Dogovor Srbije i MOL-a: Država se hvali sa dodatnih pet odsto akcija, ali one ne znače ništa bez promene statuta NIS-a

Iako vlast predstavlja dogovor sa mađarskim MOL-om kao značajan iskorak koji Srbiji vraća uticaj u NIS-u, stručnjaci upozoravaju da kupovina dodatnih pet odsto akcija ne donosi veću kontrolu ako ne dođe do promene statuta, kao i da cela priča i dalje zavisi od dogovora MOL-a i Gaspromnjefta.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je Srbija našla zajednički jezik sa kompanijom MOL, te da je postignut dogovor oko uslova. „Mi smo naš posao završili“, poručila je ona. Međutim, javnosti još uvek nisu poznati svi detalji ovog dogovora, zna se samo ono što je ministarka otkrila. Naime, objavljeno je da će država Srbija kupiti dodatnih pet odsto akcija u Naftnoj industriji Srbije (NIS). To će, naglasila je Đedović
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