Evropska centralna banka povećala kamatnu stopu: Raste inflacija, usporava privredni rast

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Evropska centralna banka povećala kamatnu stopu: Raste inflacija, usporava privredni rast

Evropska centralna banka odlučila je danas da poveća ključnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, na 2,25 odsto.

Ovo je prvo povećanje ključne kamatne stope ECB još od 2023. godine, a prouzrokovano je inflatornim pritiscima usled rata na Bliskom istoku. Kako se navodi u saopštenju ECB, povećana su očekivanja za inflaciju u evrozoni u 2026. godini. Prema novoj projekciji inflacije će iznositi tri odsto u 2026. (cilj ECB je dva odsto), a zatim usporavanje na 2,3 odsto u 2027. i dva odsto u 2028. godini. Što se tiče bazne inflacije, koja isključuje cene hrane i energenata,
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