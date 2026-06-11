Irina Subotić: Porodica Božović je simbol evropskih kriterijuma kojima težimo, napad na takve vrednosti pokazuje pravo lice srpske vlasti

Borka Božović je mnogo zadužila našu kulturu, a pre svega Beograd, osnivanjem i preko trideset godina visokostručnim vođenjem Galerije HAOS, koja je postala kultno mesto za negovanje vrednosti moderne i savremene likovne umetnosti – kaže Irina Subotić.

Istoričarka umetnosti, kustoskinja i profesorka emerita, ovim rečima počinje svoj komentar na skandalozno nacionalističko targetiranje koleginice, istoričarke umetnosti Borke Božović zbog teksta u vikend broju Danasa, u rubrici Dnevnik, koji je bio povod da u nedeljnoj emisiji Hit Tvit Televizije Pink ona i njena porodica budu navedeni kao primer „Crnogoraca koji su anti Srbi u Srbiji“. O tome su u studiju govorili ministar policije Ivica Dačić i Vladislav