MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

Danas pre 1 sat  |  Beta
MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS
Mađarska kompanija MOL saopštila je danas da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela Naftnoj industriji Srbije (NIS).Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navedeno je u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović sinoć je na svom Instagram nalogu napisala da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

MOL potvrdio: Postignut dogovor o NIS-u, finalizacija sporazuma u toku

MOL potvrdio: Postignut dogovor o NIS-u, finalizacija sporazuma u toku

Vreme pre 30 minuta
MOL: Uspješno završeni pregovori s Vladom Srbije u vezi transakcije za NIS

MOL: Uspješno završeni pregovori s Vladom Srbije u vezi transakcije za NIS

SEEbiz pre 5 minuta
Đedović Handanović o sudbini NIS-a: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Đedović Handanović o sudbini NIS-a: Mi smo naš posao završili, sada je sve u rukama ruske i mađarske strane

Kurir pre 30 minuta
MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

N1 Info pre 1 sat
MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

Nedeljnik pre 1 sat
MOL potvrdio uspešno okončanje pregovora sa Srbijom o prodaji NIS-a

MOL potvrdio uspešno okončanje pregovora sa Srbijom o prodaji NIS-a

Slobodna Evropa pre 1 sat
MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Poskupljuju vozne karte u julu - evo koliko će tačno koštati

Poskupljuju vozne karte u julu - evo koliko će tačno koštati

Kamatica pre 20 minuta
Ministarstvo odbacilo zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na Kablaru

Ministarstvo odbacilo zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na Kablaru

Forbes pre 5 minuta
Četvrt veka preciznosti uz JOHN DEERE

Četvrt veka preciznosti uz JOHN DEERE

Poljoprivreda.info pre 5 minuta
Ko ima potencijal da dostigne vrednost od pola milijarde? Inicijativa „Digitalna Srbija” odabrala tri regionalna startapa

Ko ima potencijal da dostigne vrednost od pola milijarde? Inicijativa „Digitalna Srbija” odabrala tri regionalna startapa

PC Press pre 15 minuta
SSP: Srbija Kargo planira otpuštanje više od 400 zaposlenih

SSP: Srbija Kargo planira otpuštanje više od 400 zaposlenih

N1 Info pre 0 minuta