MOL: Uspešno okončani pregovori sa Vladom Srbije u vezi sa transakcijom za NIS

Mađarska kompanija MOL saopštila je danas da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela Naftnoj industriji Srbije (NIS).Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navedeno je u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović sinoć je na svom Instagram nalogu napisala da