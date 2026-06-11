Radnici beogradskog GSP predali zahteve Vladi Srbije, sledeća adresa je Vučić

Više desetina zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) „Beograd“, sindikata i strukovnih udruženja građana predalo je danas svoja četiri zahteva Vladi Srbije, a ukoliko ne budu ispunjeni, najavili su da će se obratiti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Predsednik sindikata GSP „Centar“ Ivan Banković je kazao da su zahtevi upućeni premijeru Đuru Macutu i ministru finansija Siniši Malom, jer gradska vlast te njihove zahteve potpuno ignoriše. Prvi zahtev, kako je rekao, je obustavljanje konkursa za javno-privatno partnerstvo koji je u toku i kojim se četiri ključne trolejbuske linije u centru Beograda ustupaju privatnom prevozniku „Strela“ iz Obrenovca po ceni većoj od 600 miliona evra. Konkurs je rasopisan tome što