Simić: Srpska lista osvojila najviše glasova do sada, u toku pokušaj prekrajanja izborne volje

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da je ta lista na izborima na Kosovu i Metohiji osvojila „nikada veći broj glasova u poslednja četiri izborna ciklusa“, uprkos, kako je naveo, pritiscima i institucionalnoj represiji tokom kampanje.

Simić je ocenio da je više od 95 odsto podrške koju je Srpska lista dobila u srpskim sredinama pokazatelj jedinstva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. „Ponosni smo na svaki glas naših građana, posebno ako se ima u vidu celokupan pritisak i institucionalnu represiju koja je sprovođena nad srpskim narodom i aktivistima Srpske liste tokom izborne kampanje“, rekao je Simić za RTS. On je naveo da je tokom kampanje uhapšeno više predstavnika srpskih institucija, kao i