Srbija je zemlja u kojoj je zaustavna traka najbrža

Danas pre 28 minuta  |  Igor Velić
Srbija je zemlja u kojoj je zaustavna traka najbrža

U protekla dva meseca, na poziv biciklističkih udruženja i mojih prijatelja, učestvovao sam na Kritičnim masama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Vršcu i Banjaluci.

Na putu ka navedenim gradovima, vozeći autoputem, nekako je uvek u zoni radova na putu neko vozio zaustavnom trakom. Tada sam počeo da razmišljam o izjavi Ivana Ćosića, autora podkasta „Još podkast jedan” , koji je rekao da je Srbija zemlja u kojoj je zaustavna traka najbrža. U ovoj rečenici staje celokupna politika bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji. Autoput bi, u svojoj teorijskoj i praktičnoj osnovi, trebalo da bude vrhunac bezbednog odvijanja saobraćaja. To
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