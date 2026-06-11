Tramp prekraja izborne okruge: Američki birači imaju samo dve opcije – lošu i još goru

Prekrajanje izbornih jedinica (gerrymandering) – praksa crtanja zakonodavnih izbornih jedinica isključivo radi sticanja stranačke prednosti – jedna je od najstarijih praksi u Americi.

Naziv potiče od jednog od osnivača zemlje, Elbridža Gerija, petog potpredsednika SAD. Godine 1812, dok je Geri bio guverner Masačusetsa, uspeo je da izdejstvuje zakon o precrtavanju senatskih okruga na način koji je obezbedio nesrazmernu zastupljenost Demokratsko-republikanskoj stranci, prethodnici današnje Demokratske stranke. Oblik jednog od tih okruga podsećao je na daždevnjaka (na engleskom salamander), što je inspirisalo jednu novinu da skuje novi termin, piše