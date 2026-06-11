(VIDEO) Incidenti na tribinama uoči početka meča Partizan – Dubai

Košarkaši Partizana dočekuju ekupu Dubaija u trećem meču finalne serije ABA lige.

Crno-beli imaju imperativ pobede ukoliko žele da produže seriju, jer je Dubai trijumfovao u prva meća koja su odigrana u Emiratima. Pre početka utakmice viđene su ružne scene u Beogradskoj areni, jer je došlo do fizičkog sukoba na tribinama u kojem su se pristalice Partizana međusobno potukle, prenosi Sport klub. Na snimcima se vidi jedan mladić pocepane garderobe kako se, u pratnji redara, sklanja od dela tribina na kojem su najvatrenije pristalice Partizana, kao