Večeras kreće Svetsko prvenstvo u fudbalu, a u ovoj emisiji svakog dana gledaoci će imati pregled svih utakmica, evo na kom kanalu ćemo je pratiti

Svetsko fudbalsko prvenstvo počinje danas, 11. juna i trajaće 39 dana, tačnije, do 19. jula, a nova emisija Radio-televizije Srbije „Jedan svet - jedna igra”, posvećena Mundijalu počinje da se prikazuje večeras od 20 sati, u okviru koje će biti ispraćena i ceremonija otvaranja.

Radio-televizija Srbije će kao i prethodnih decenija u direktnim prenosima pratiti najznačajniji sportski događaji na planeti. Osim prenosa, fudbalski spektakl na kojem će učestvovati rekordnih 48 reprezentacija biće ispraćen i emisijom „Jedan svet - jedna igra”. Emisije će se prikazivati u večernjim terminima i najčešće će biti pregledi dana. Ponekad će jedna utakmica biti u centru pažnje, ali će i tada gledaoci moći da vide i ostale najzanimljivije detalje