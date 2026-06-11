(Video) Istorijski preokret Njujorka: Niksi na korak od titule koju čekaju 53 godine

Košarkaši Njujorka pobedili su u svom Medison Skver gardenu nakon velikog preokreta San Antonio rezultatom 107:106 u poveli 3:1 u finalnoj seriji NBA lige, došavši na korak od osvajanja titule.

Niksi su ispisali istoriju pošto su nadoknadili najveći minus u finalu plej-ofa, a vratili su se iz zaostatka od 29 poena. U trećoj deonici su uspeli da stignu Sparse, a posle i slave. Junak pobede bio je Odži Anunobi koji je pogodio na 1,2 sekund do kraja utakmice. A post shared by NBA (@nba) Do sada je Boston uspeo da se vrati iz najvećeg minusa, od 24 poena, u finalu protiv Los Anđeles Lejkersa 2008. Džejlen Branson je bio najefikasniji u timu Niksa sa 36 poena,