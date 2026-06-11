(Video) Počinje spektakl koji čeka ceo svet: Tri države, tri ceremonije i najveće svetske muzičke zvezde na otvaranju Mundijala 2026

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Počinje spektakl koji čeka ceo svet: Tri države, tri ceremonije i najveće svetske muzičke zvezde na otvaranju…

Počinje fudbalska groznica. FIFA Svetsko prvenstvo 2026. danas počinje, i to na spektakularan način – sa čak tri ceremonije otvaranja na kojima će nastupiti brojne zvezde.

Globalni fudbalski turnir, koji po prvi put u istoriji organizuju tri države, zvanično počinje 11. juna u Meksiko Sitiju. Tri svečanosti za istorijsko prvenstvo Ovo Svetsko prvenstvo ulazi u istoriju kao prvo čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. U skladu s tim, svaka zemlja domaćin imaće sopstvenu ceremoniju otvaranja. Prva je na programu danas u Meksiku, s početkom u 13.30 po istočnom vremenu (19.30 po našem vremenu), 90 minuta pre prve
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