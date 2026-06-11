Srbija i MOL postigli dogovor o NIS-u: Ako OFAC odobri transakciju država kupuje još 5% akcija, a Rafinerija nastavlja sa radom…

(Foto: Shutterstock/Adam Radosavljevic) Srbija i kompanija MOL zatvorili su sva otvorena pitanja i postigli su kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (Shareholder Agreement) u vezi sa mađarskim otkupom većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji se nalazi pod američkim sankcijama.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram nalogu napisala da će Srbija, ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u. Kako je ministarka navela, to će Srbiji dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju. - Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će