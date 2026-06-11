Policija vodenim topovima rasterala demonstrante tokom protesta u Severnoj Irskoj

Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti Njutaunabi, severno od Belfasta, nakon što su demonstranti zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i Molotovljevim koktelima.

Prema navodima policije, oko 300 ljudi se okupilo kod kružnog toka Sendinouz, gde su podignute barikade od ograda, guma, nameštaja i kontejnera, a zapaljen je i jedan kombi, preneo je Gardijan. Policija je više puta upozorila okupljene da se raziđu pre nego što je upotrebila vodene topove. Tokom nereda koji su izbili nakon napada nožem u ponedeljak u Belfastu, u kojem je teško povređen britanski državljanin Stiven Ogilvi, povređen je jedan prolaznik kojeg je kamen