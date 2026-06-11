U Meksiko Sitiju svečano otvoreno Svetsko prvenstvo u fudbalu: U toku meč Meksiko–Južna Afrika

Ceremonijom na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju, svečano je večeras otvoreno Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula.

SP u Meksiku, SAD i Kanadi je 23. po redu u istoriji. Mundijal se prvi put igra u tri države i 16 gradova širom SAD, Kanade i Meksika. Na SP po prvi put u istoriji učestvuje rekordnih 48 selekcija, a ukupno će biti odigrano 104 meča. "Dobro došli u Meksiko. Meksiko vas dočekuje osmesima i srcima, mi smo nacija raznolikosti, nasleđa, ponosa... Fudbal nosi isti otkucaj srca. Ujedinjuje generacije. Trofej ne definiše jedan igrač ili nacija, već svi", rekao je zvanični