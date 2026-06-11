UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, Iran potvrdio zatvaranje Ormuskog moreuza do daljnjeg

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, Iran potvrdio zatvaranje Ormuskog moreuza do daljnjeg

Sjedinjene Američke Države najavile su da će bombardovati ključne iranske objekte, ukoliko zvanični Teheran ne pristane na sporazum o okončanju sukoba između dve zemlje.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je juče da će SAD veoma snažno napasti Iran i da je ta odluka zasnovana na incidentu u kojem je Iran navodno korišćenjem drona oborio američki helikopter "Apač" kod obale Omana. Ključni događaji: Tramp: Napašćemo Iran veoma snažno Tramp: Više od 200 komercijalnih brodova prošlo kroz Ormuz kao deo "tajne misije" Delegacija posrednika iz Katara stigla u Iran na razgovore o primirju SAD i Teherana Erdogan: Akcije Izraela u
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