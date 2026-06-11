Keba iz centra Niša: „Ovaj grad ima dušu, ovde sam služio vojsku i uvek mu se vraćam“ – pozvao publiku na koncert 3. jula

Glas juga pre 17 minuta
Keba iz centra Niša: „Ovaj grad ima dušu, ovde sam služio vojsku i uvek mu se vraćam“ – pozvao publiku na koncert 3. jula…

Popularni pevač nije krio oduševljenje atmosferom na Festivalu uličnih svirača, ističući da upravo ovakvi događaji gradovima daju poseban duh i priliku mladim muzičarima da pokažu svoj talenat. „Baš mi se dopada ono što sam video.

Čuo sam sjajne izvođače, među njima jednog violinistu i jednog gitaristu koji su ostavili odličan utisak na mene. Lepo je kada grad živi uz muziku i kada umetnici dobiju priliku da nastupaju pred publikom“, rekao je Keba. On je otkrio da će tokom boravka u Nišu obići još uličnih svirača i naglasio da je ovakav koncept već dugo prisutan u velikim svetskim gradovima. „To je odavno svetski trend. Kod nas se polako razvija i drago mi je što Niš neguje takvu atmosferu.
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Keba iz centra Niša: „Ovaj grad ima dušu, ovde sam služio vojsku i uvek mu se vraćam“ – pozvao publiku na koncert 3. jula…

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