Četvrt veka od ubistva na kućnom pragu novinara Milana Pantića: Nekažnjivost je neprihvatljiva (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 sati  |  Katarina Vasiljević Siročić
Četvrt veka od ubistva na kućnom pragu novinara Milana Pantića: Nekažnjivost je neprihvatljiva (VIDEO)

Na današnji dan, pre tačno 25 godina ubijen je novinar i dopisnik “Večernjih novosti“ iz Jagodine, Milan Pantić.

U pola osam ujutru, dok se u papučama vraćao iz prodavnice, noseći u kesi veknu hleba, Milan, koji je tada imao 46 godina, likvidiran je sa tri udarca šipkom u glavu ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Na Gradskom groblju u Jagodini danas je služen pomen, nakon čega su položeni venci i odata pošta ispred spomen ploče i biste Milanu Pantiću u ulazu zgrade gde je ubijen. video: Nataša Lazarević Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija
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