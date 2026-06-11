Crveni kartoni i rapsodija Meksika: Domaćin nadigrao rivala od prvog do poslednjeg minuta!

Domaćin rutinski do tri boda, Himenez i Kinjones pokrenuli erupciju na startu Mundijala! Meksiko je na savršen način otvorio Svetsko prvenstvo u fudbalu, pošto je pred prepunim stadionom „Asteka“ savladao Južnu Afriku 2:0 i odmah upisao prva tri boda u grupi.

Atmosfera u Meksiko Sitiju bila je spektakularna – više od 80.000 navijača guralo je domaćina od prvog minuta, a pritisak se odmah osetio i na terenu. Već u ranoj fazi meča Raul Himenez je imao ozbiljnu priliku, ali je golman gostiju uspeo da interveniše i skrene loptu u korner. Bio je to jasan znak da će Južna Afrika teško izdržati nalete domaćina. Nije prošlo mnogo, a usledio je i prvi pogodak, u devetom minutu. Greška u odbrani gostiju, izgubljena lopta na ivici