Crveni kartoni i rapsodija Meksika: Domaćin nadigrao rivala od prvog do poslednjeg minuta!

Hot sport pre 37 minuta
Crveni kartoni i rapsodija Meksika: Domaćin nadigrao rivala od prvog do poslednjeg minuta!

Domaćin rutinski do tri boda, Himenez i Kinjones pokrenuli erupciju na startu Mundijala! Meksiko je na savršen način otvorio Svetsko prvenstvo u fudbalu, pošto je pred prepunim stadionom „Asteka“ savladao Južnu Afriku 2:0 i odmah upisao prva tri boda u grupi.

Atmosfera u Meksiko Sitiju bila je spektakularna – više od 80.000 navijača guralo je domaćina od prvog minuta, a pritisak se odmah osetio i na terenu. Već u ranoj fazi meča Raul Himenez je imao ozbiljnu priliku, ali je golman gostiju uspeo da interveniše i skrene loptu u korner. Bio je to jasan znak da će Južna Afrika teško izdržati nalete domaćina. Nije prošlo mnogo, a usledio je i prvi pogodak, u devetom minutu. Greška u odbrani gostiju, izgubljena lopta na ivici
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