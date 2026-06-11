MUP upozorio građane: SMS prevara ponovo kruži Srbijom

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MUP upozorio građane: SMS prevara ponovo kruži Srbijom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije.

U porukama se od građana traži da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Iz MUP-a naglašavaju da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje kazni. Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili
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