Pritvor do 30 dana za komandanta i vođu tima Interventne jedinice

Viši sud u Beogradu je odredio pritvor do 30 dana komandantu beogradske Intervente jedinice – D.N. i vodji tima te jedinice – N.K, rečeno je danas agenciji Beta u u tom sudu.

Oni su juče su saslušani u Višem javnom tužilaštvu (VJT) koje ih tereti da su sprečili procesuiranje S.V, osumnjičenog da je 5. novembra lane u jednom ugostiteljskom objektu, nakon svađe, pucao iz pištolja. VJT koje D. N. sumnjiči za „trgovinu uticajem“, a N, K. za „zloupotrebu službenog položaja“ je juče saopštilo i da su na saslušanju negirali krivicu i da su izneli odbranu Potom je VJT sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da obojici