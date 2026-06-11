Narodna banka Srbije: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

Insajder pre 17 minuta  |  Beta
Narodna banka Srbije: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (sedam odsto), saopštila je NBS.

Narodna banka Srbije Foto: Srđan Ilić Odluka je doneta, pre svega, na osnovu procene o kretanju inflacije i rizicima iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na rast cena, navela je centralna banka. Kako je istaknuto, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom tromesečju ove godine iznosio je 3,2 ofsto i bio je viši od prve procene koja je iznosila tri odsto. "Dostupni mesečni pokazatelji za
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