Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Insajder pre 15 minuta  |  Tanjug
Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se "pridruže Izraelu u miru" uprkos "bolesnim ciljevima" Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima.

Foto: Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP, File "Imam poruku za vas, narode Libana. Izrael nije u ratu sa vama. Mi smo u ratu sa Hezbolahom, koji je vašu zemlju uzeo za taoca, koji ispunjava iranske zahteve, koji koristi vašu teritoriju za pokretanje terorističkih napada na Izrael", poručio je Netanjahu u video poruci na engleskom jeziku upućenoj libanskom narodu. Netanjahu je rekao da je Hezbolah slabiji nego ikad, a Izrael jači nego ikad i dodao da je izraelska
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