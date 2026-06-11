Republički seizmološki zavod: Registrovan zemljotres u regionu Sokobanje

Insajder pre 5 sati  |  Beta
Republički seizmološki zavod: Registrovan zemljotres u regionu Sokobanje

Republički seizmološki zavod (RSZ) je objavio da je danas registrovan zemljotres magnitude 2,9 u regionu mesta Sokobanja.

ilustracija, foto: Jens Aber/unsplash RSZ je naveo i da je teorijski intenzitet u epicentru procenjen na IV stepen Merkalijeve skale, te da zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Na svom sajtu je objavio i da je zemljoteres registrovan u 9.21 sat po lokalnom vremenu.
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