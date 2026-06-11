MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim prekršajima

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim prekršajima
Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. „Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

MUP upozorava na prevare putem SMS i iMessage poruka

MUP upozorava na prevare putem SMS i iMessage poruka

Stav.life pre 47 minuta
MUP izdao hitno upozorenje: Nova prevara kruži Srbijom, ovaj klik može skupo da vas košta

MUP izdao hitno upozorenje: Nova prevara kruži Srbijom, ovaj klik može skupo da vas košta

Mondo pre 1 sat
Opet lažne SMS poruke o plaćanju saobraćajnih prekršaja

Opet lažne SMS poruke o plaćanju saobraćajnih prekršaja

Ozon press pre 22 minuta
MUP upozorio građane: SMS prevara ponovo kruži Srbijom

MUP upozorio građane: SMS prevara ponovo kruži Srbijom

InfoKG pre 2 sata
MUP upozorava građane: Ne nasedajte na lažne poruke o saobraćajnim kaznama

MUP upozorava građane: Ne nasedajte na lažne poruke o saobraćajnim kaznama

Rešetka pre 1 sat
MUP upozorava građane na najnoviju sajber prevaru: Saobraćajna policija ne šalje SMS poruke o kaznama, budite oprezni!

MUP upozorava građane na najnoviju sajber prevaru: Saobraćajna policija ne šalje SMS poruke o kaznama, budite oprezni!

Kurir pre 1 sat
Nova prevara u Srbiji: Lažno se predstavljaju kao saobraćajna policija i od građana traže da plate kazne za prekršaje

Nova prevara u Srbiji: Lažno se predstavljaju kao saobraćajna policija i od građana traže da plate kazne za prekršaje

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPSMS

Društvo, najnovije vesti »

Obeležava se 25 godina od ubistva novinara Milana Pantića - i dalje bez odgovornih

Obeležava se 25 godina od ubistva novinara Milana Pantića - i dalje bez odgovornih

N1 Info pre 7 minuta
Mekane, lagane i pune krema: Recept za princes krofne kao iz poslastičarnice

Mekane, lagane i pune krema: Recept za princes krofne kao iz poslastičarnice

Danas pre 3 minuta
Pritvor do 30 dana za komandanta i vođu tima Interventne jedinice

Pritvor do 30 dana za komandanta i vođu tima Interventne jedinice

In medija pre 7 minuta
Hitno povlačenje salame iz prodavnica: U proizvodu popularnog brenda pronađena opasna bakterija - vraćaju novac i bez računa…

Hitno povlačenje salame iz prodavnica: U proizvodu popularnog brenda pronađena opasna bakterija - vraćaju novac i bez računa

Kurir pre 7 minuta
Stojanović: Devedesetih su kriminalci bili pod kontrolom vlasti, a sada je vlast pod kontrolom kriminalaca

Stojanović: Devedesetih su kriminalci bili pod kontrolom vlasti, a sada je vlast pod kontrolom kriminalaca

N1 Info pre 1 sat