MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim prekršajima

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. „Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju