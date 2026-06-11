Besplatne radionice za mlade u Novom Sadu! Novi ciklus programa o marketingu, mentalnom zdravlju i karijeri – prijave otvorene, mesta ograničena

Kurir pre 1 sat  |  Dnevnik.rs
Besplatne radionice za mlade u Novom Sadu! Novi ciklus programa o marketingu, mentalnom zdravlju i karijeri – prijave…

Savez udruženja Novosadski omladinski forum nastavlja sa organizacijom besplatnih radionica za mlade u Novom Sadu, sa ciljem da mladima pruži prostor za povezivanje, učenje, lični razvoj i sticanje praktičnih znanja važnih za život i karijeru.

Tokom juna i jula, mladi će imati priliku da učestvuju u programima koji obuhvataju teme mentalnog zdravlja, socijalnog povezivanja, onlajn poslova, marketinga i razvoja poslovnih veština. Ciklus radionica počinje danas u 16 časova putem Zoom platforme, kada će biti organizovana onlajn info sesija o online tutoring-u i mogućnostima rada od kuće. Predavač će predstaviti program besplatnih radionica i približiti mladima kako izgleda onlajn posao koji omogućava
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