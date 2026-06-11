Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena čekalo prtljag koji nije ni stigao

Kurir pre 17 minuta
Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena…

Zamislite da uplatite let iz Pariza za Firencu, avion sleti tačno na vreme bez minuta kašnjenja, a onda na traci za prtljag doživite šok života.

Upravo to se dogodilo grupi od oko 140 putnika kompanije "Er Frans", koji su u italijansku prestonicu kulture stigli veoma "lagano" – ali bukvalno, jer u avion nije utovaren nijedan jedini komad njihovog uredno čekiranog prtljaga! Ništa sumnjivo se nije dešavalo tokom leta u ponedeljak, a putnici su tek nakon sletanja u Firencu i sat vremena uzaludnog čekanja pored trake shvatili da nešto ozbiljno nije u redu. Usledilo je zvanično obaveštenje koje ih je ostavilo u
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Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena…

Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena čekalo prtljag koji nije ni stigao

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