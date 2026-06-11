"Moramo da budemo spremni!" Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan u četvrtom meču protiv Dubaija!

Kurir pre 22 minuta
"Moramo da budemo spremni!" Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan u četvrtom meču protiv Dubaija!

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred četvrtu utakmicu finala plej-ofa ABA lige da "crno-beli" moraju da odigraju dobru timsku odbranu i zaustave napad Dubaija.

Košarkaši Paritzana dočekaće sutra od 20 časova Dubai u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:1 u seriji nakon što je Partizan u sredu pobedio na svom terenu rezultatom 84:70. "Juče smo uspeli da ostvarimo trijumf, ali sada je tek 1:2 u seriji i spremamo se za sutrašnju utakmicu. Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom jučerašnje utakmice uspeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente
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