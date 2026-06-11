Mundijal kakav nikada nismo videli! Sedam novih radikalnih pravila - VAR dobija neograničenu moć!

Kurir pre 1 sat
Mundijal kakav nikada nismo videli! Sedam novih radikalnih pravila - VAR dobija neograničenu moć!

Svetsko prvenstvo 2026. godine neće doneti samo rekordan broj reprezentacija i utakmica, već i najveće promene u fudbalskim pravilima i tehnologiji u poslednjih nekoliko decenija.

FIFA i IFAB pripremili su niz novina koje bi trebalo da ubrzaju igru, smanje kontroverze i povećaju transparentnost sudijskih odluka. Od unapređenog poluautomatskog ofsajda i realističnih 3D prikaza spornih situacija, preko novih ovlašćenja VAR-a, pa sve do strožih pravila za golmane i igrače koji napuštaju teren prilikom izmena - Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku mogao bi da izgleda drugačije nego bilo koje prethodno SP. Donosimo pregled najvažnijih promena koje će
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