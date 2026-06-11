Nebo se smračilo u roku od par minuta! Jaka kiša u Sarajevu, duva snažan vetar, moguć i grad! Objavljeni snimci nevremena (video)

Kurir pre 2 sata  |  Avaz)
Nebo se smračilo u roku od par minuta! Jaka kiša u Sarajevu, duva snažan vetar, moguć i grad! Objavljeni snimci nevremena…

Kako su meteorolozi i najavili, u Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta.

Prema FHMZ, u jutarnjim satima, naoblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vetar, moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. (Kurir.rs/ Avaz)
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