Netanjahu ide po još jedan mandat: Ankete pokazuju da ga većina Izraelaca ne želi ponovo na čelu države

Kurir pre 21 minuta  |  Beta)
Netanjahu ide po još jedan mandat: Ankete pokazuju da ga većina Izraelaca ne želi ponovo na čelu države

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se na izborima koji bi trebalo da budu u oktobru, kandidovati za još jedan mandat, saopštila je danas njegova stranka Likud.

Predstojeći izbori biće prvi od napada palestinskog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine koji je pokazao nespremnost državnog aparata Izraela i pokrenuo izraelsku ofanzivu na Pojas Gaze. Netanjahu je imao buran sadašnji mandat predvodeći najizrazitije desničarsku koaliciju u istoriji Izraela. Bilo je protesta potiv njega i pre ratova koje je pokrenuo u Gazi, Libanu i Iranu. Nekoliko anketa predviđa da njegova koalicija neće uspeti da obezbedi većinu na
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Bukti pakao na Bliskom istoku: Tir u krvi i plamenu, Hezbolah ne odustaje od rata, Teheran ucenjuje Belu kuću!

Bukti pakao na Bliskom istoku: Tir u krvi i plamenu, Hezbolah ne odustaje od rata, Teheran ucenjuje Belu kuću!

Kurir pre 51 minuta
Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Kurir pre 4 sati
Sastanak vlade sa vojno-industrijskim kompleksom radi ubrzanja proizvodnje

Sastanak vlade sa vojno-industrijskim kompleksom radi ubrzanja proizvodnje

Politika pre 4 sati
Američka vojska pokrenula udare na Iran: Napadnuti sistemi PVO, radari i jedinice za komandovanje i kontrolu dronova

Američka vojska pokrenula udare na Iran: Napadnuti sistemi PVO, radari i jedinice za komandovanje i kontrolu dronova

Kurir pre 5 sati
Protivvazdušna odbrana i eksplozije u pojedinim delovima Irana

Protivvazdušna odbrana i eksplozije u pojedinim delovima Irana

Politika pre 4 sati
Sastanak u situacinoj sobi Bele kuće: Tramp razmatra napad koji će uništiti Iran kroz par sati i okončati rat

Sastanak u situacinoj sobi Bele kuće: Tramp razmatra napad koji će uništiti Iran kroz par sati i okončati rat

Večernje novosti pre 5 sati
Obojica u zamci: Putin i Tramp u gubitničkim bitkama

Obojica u zamci: Putin i Tramp u gubitničkim bitkama

Danas pre 9 sati

Ključne reči

IranLibanIzraelHamasNECIzboriGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu ide po još jedan mandat: Ankete pokazuju da ga većina Izraelaca ne želi ponovo na čelu države

Netanjahu ide po još jedan mandat: Ankete pokazuju da ga većina Izraelaca ne želi ponovo na čelu države

Kurir pre 21 minuta
Bukti pakao na Bliskom istoku: Tir u krvi i plamenu, Hezbolah ne odustaje od rata, Teheran ucenjuje Belu kuću!

Bukti pakao na Bliskom istoku: Tir u krvi i plamenu, Hezbolah ne odustaje od rata, Teheran ucenjuje Belu kuću!

Kurir pre 51 minuta
Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena…

Koferi ostali da gluvare u Parizu: Er Frans sleteo u Firencu "lakši" nego što bi trebalo da bude - 140 putnika sat vremena čekalo prtljag koji nije ni stigao

Kurir pre 3 sata
U Rusiji potrebno stvoriti Pomorski centar

U Rusiji potrebno stvoriti Pomorski centar

Politika pre 3 sata
Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Kurir pre 4 sati