Netanjahu ide po još jedan mandat: Ankete pokazuju da ga većina Izraelaca ne želi ponovo na čelu države

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu će se na izborima koji bi trebalo da budu u oktobru, kandidovati za još jedan mandat, saopštila je danas njegova stranka Likud.

Predstojeći izbori biće prvi od napada palestinskog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine koji je pokazao nespremnost državnog aparata Izraela i pokrenuo izraelsku ofanzivu na Pojas Gaze. Netanjahu je imao buran sadašnji mandat predvodeći najizrazitije desničarsku koaliciju u istoriji Izraela. Bilo je protesta potiv njega i pre ratova koje je pokrenuo u Gazi, Libanu i Iranu. Nekoliko anketa predviđa da njegova koalicija neće uspeti da obezbedi većinu na