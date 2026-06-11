Netanjahu: Izrael nije u ratu sa Libancima, borimo se sa Hezbolahom i Iranom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je danas Libance da se "pridruže Izraelu u miru" uprkos "bolesnim ciljevima" Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima. "Imam poruku za vas, narode Libana.

Izrael nije u ratu sa vama. Mi smo u ratu sa Hezbolahom, koji je vašu zemlju uzeo za taoca, koji ispunjava iranske zahteve, koji koristi vašu teritoriju za pokretanje terorističkih napada na Izrael", poručio je Netanjahu u video poruci na engleskom jeziku upućenoj libanskom narodul. Netanjahu je rekao da je Hezbolah slabiji nego ikad, a Izrael je jači nego ikad i dodao da jeizraelska vojska (IDF) eliminisala skoro 10.000 pripadnika Hezbolaha i da "nastavlja da