Pripreme za leto u punom jeku: Užice sređuje Đetinju i gradski bazen, stižu novi pesak i ležaljke (foto)

Kurir pre 1 minut
Pripreme za leto u punom jeku: Užice sređuje Đetinju i gradski bazen, stižu novi pesak i ležaljke (foto)

Užičko javno preduzeće "Veliki park" uveliko priprema kupalište na Gradskoj plaži za letnju sezonu. – Kao i svake godine, čisti se korito reke Đetinje, a posle dužeg vremena stigao je i novi pesak.

Priprema se i dečiji bazen. Kada ovi radovi budu završeni, uslediće punjenje korita i bazena, analiza vode i početak sezone – najavili su u JP "Veliki park". Inače, Gradski bazen, kojim takođe upravlja ovo javno preduzeće, počeo je sa radom 1. jula, a sezona će trajati do 1. septembra. Posetiocima je na raspolaganju 100 ležaljki kako bi boravak na bazenu bio što prijatniji. Dnevna karta iznosi 400 dinara, za decu do 7 godina 200 dinara, dok je za decu do 3 godine
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Pripreme za leto u punom jeku: Užice sređuje Đetinju i gradski bazen, stižu novi pesak i ležaljke (foto)

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