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Spektakularan potez Juventusa! Šampion sveta pred potpisom!

Golman Aston Vile Emilijano Martines postigao je usmeni ugovor sa fudbalskim klubom Juventus o angažmanu, preneli su danas italijanski mediji.

Argentinski golman spreman je da pristane na manju platu kako bi prešao u torinski klub, a kako je preneo Skaj Italija, postigao je dogovor o trogodišnjem ugovoru, do 2029. godine. On u Aston Vili prima sedam miliona evra po sezoni, a pristao je na platu od 5,5 miliona evra kako bi se transfer ostvario. Martines veruje da je prelazak u Juventus dobar naredni korak u karijeri, nakon što je pomogao klubu iz Birmingema da osvoji Ligu Evropa. Međutim, da bi se transfer
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