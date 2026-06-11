Spektakularan potez Juventusa! Šampion sveta pred potpisom!

Golman Aston Vile Emilijano Martines postigao je usmeni ugovor sa fudbalskim klubom Juventus o angažmanu, preneli su danas italijanski mediji.

Argentinski golman spreman je da pristane na manju platu kako bi prešao u torinski klub, a kako je preneo Skaj Italija, postigao je dogovor o trogodišnjem ugovoru, do 2029. godine. On u Aston Vili prima sedam miliona evra po sezoni, a pristao je na platu od 5,5 miliona evra kako bi se transfer ostvario. Martines veruje da je prelazak u Juventus dobar naredni korak u karijeri, nakon što je pomogao klubu iz Birmingema da osvoji Ligu Evropa. Međutim, da bi se transfer