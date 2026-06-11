"Treba mi zreo i stabilan muškarac, a ne balavac" Dejana Živković razvodi se od supruga, a ovako je nekada pričala o muškarcima…

Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak.

Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece. Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi, pojavili su se na društvenim mrežama. Dejana, koja važi za veoma aktivnu osobu na ovim platformama, napravila je neočekivan potez obrisavši sve zajedničke fotografije sa svojim dosadašnjim partnerom. Dejanin ljubavni život oduvek je