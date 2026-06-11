U Podgorici uhapšene dve maloletnice: Sumnja se da su zlostavljale vršnjakinju - udarale je u glavu, dok su druge dve devojčice to snimale

Policija je u Podgorici uhapsila dvie maloletnice starosti 15 i 14 godina zbog sumnje da su izvršile krivično delo zlostavljanje na štetu jedne maloletne ženske osobe.

Sumnja se da su joj u blizini osnovne škole zadale više udaraca u predelu glave, dok su dve druge maloletnice događaj snimale telefonom. Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, sumnja se da su maloletnice 8. juna 2026. godine, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale oštećenu i prema njoj se ophodile na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predelu glave. Događaj su, kako se navodi, mobilnim