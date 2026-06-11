U Podgorici uhapšene dve maloletnice: Sumnja se da su zlostavljale vršnjakinju - udarale je u glavu, dok su druge dve devojčice to snimale

Kurir pre 1 sat
U Podgorici uhapšene dve maloletnice: Sumnja se da su zlostavljale vršnjakinju - udarale je u glavu, dok su druge dve…

Policija je u Podgorici uhapsila dvie maloletnice starosti 15 i 14 godina zbog sumnje da su izvršile krivično delo zlostavljanje na štetu jedne maloletne ženske osobe.

Sumnja se da su joj u blizini osnovne škole zadale više udaraca u predelu glave, dok su dve druge maloletnice događaj snimale telefonom. Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, sumnja se da su maloletnice 8. juna 2026. godine, u blizini jedne osnovne škole u Podgorici, fizički napale oštećenu i prema njoj se ophodile na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, nakon čega su joj zadale više udaraca u predelu glave. Događaj su, kako se navodi, mobilnim
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Miloš "pao" u Tivtu: Hapšenje posle raspisivanja poternice i povratka iz Izraela u Crnu Goru

Miloš "pao" u Tivtu: Hapšenje posle raspisivanja poternice i povratka iz Izraela u Crnu Goru

Večernje novosti pre 4 sati
Stanje mu se pogoršalo: Pokušao da odbrani ženu, pa dobio krvničke batine! Pretučeni crnogorski odbornik teško povređen…

Stanje mu se pogoršalo: Pokušao da odbrani ženu, pa dobio krvničke batine! Pretučeni crnogorski odbornik teško povređen, napadači ni posle sedam dana nisu uhapšeni

Dnevnik pre 5 sati
Brdži ugrožen život: Surovo pretučeni odbornik Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković vraćen u bolnicu

Brdži ugrožen život: Surovo pretučeni odbornik Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković vraćen u bolnicu

Večernje novosti pre 5 sati
Crnogorska policija traga za napadačima odbornika Brkovića

Crnogorska policija traga za napadačima odbornika Brkovića

Euronews pre 12 sati
Hapšenje kod Cetinja: Nikšićaninu nađeni kokain i marihuana, devojka vozila drogirana!

Hapšenje kod Cetinja: Nikšićaninu nađeni kokain i marihuana, devojka vozila drogirana!

Kurir pre 13 sati
Uhapšen crnogorski državljanin: Bacio pod noge zastavu i tražio albansku

Uhapšen crnogorski državljanin: Bacio pod noge zastavu i tražio albansku

Sputnik pre 16 sati
Uhapšen Tuzanin jer je skinuo zastavu Crne Gore s jarbola i bacio je pod noge, traži albansku

Uhapšen Tuzanin jer je skinuo zastavu Crne Gore s jarbola i bacio je pod noge, traži albansku

RTV pre 18 sati

Ključne reči

Crna GoraPodgoricavršnjačko nasilje

Balkan, najnovije vesti »

U Podgorici uhapšene dve maloletnice: Sumnja se da su zlostavljale vršnjakinju - udarale je u glavu, dok su druge dve…

U Podgorici uhapšene dve maloletnice: Sumnja se da su zlostavljale vršnjakinju - udarale je u glavu, dok su druge dve devojčice to snimale

Kurir pre 1 sat
Hiljade ljudi na ulicama Tirane: Nastavljeni protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

Hiljade ljudi na ulicama Tirane: Nastavljeni protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

Kurir pre 1 dan
Nastavljeni protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

Nastavljeni protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera

Insajder pre 2 sata
(Foto) Haos u Tirani se nastavlja: Najmasovniji protest dosad, građani traže ostavku Rame, kipte od besa zbog Trampovog zeta

(Foto) Haos u Tirani se nastavlja: Najmasovniji protest dosad, građani traže ostavku Rame, kipte od besa zbog Trampovog zeta

Blic pre 3 sata
U Banjaluci obeležen Dan Rusije: Čvrsto stojimo uz svoje korene, ponosni na istoriju koja nas spaja

U Banjaluci obeležen Dan Rusije: Čvrsto stojimo uz svoje korene, ponosni na istoriju koja nas spaja

Sputnik pre 3 sata